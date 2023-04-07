53 yaşında ama 20'lik gibi! Son pozuyla olay yaratan Jennifer Lopez'in sırrı ortaya çıktı! Benim diyeni gölgede bırakan Lopez meğer...
Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçtiğimiz günlerde, Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. 'Tam istedikleri' gibi bir evlilik yaptıklarını açıklayan Lopez ve Affleck'in aralarına kara kedi girdiği iddia edilmişti. Şimdilerde özel hayatı süt liman olan Lopez'in son paylaştığı poz sosyal medyada olay yaratırken herkesin aklına tek bir soru vardı "Formunu nasıl koruyor?" Lopez'in fitlik sırrı bakın ne çıktı.
07.04.2023 14:24 - Son Güncelleme: 07.04.2023 14:51
53 yaşındaki Jennifer Lopez nasıl bu kadar fit? Son paylaştığı poz sonrası herkes bu sorunun yanıtını ararken bakın Lopez'in sırları arasından neler çıktı.