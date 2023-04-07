RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 53 yaşında ama 20'lik gibi! Son pozuyla olay yaratan Jennifer Lopez'in sırrı ortaya çıktı! Benim diyeni gölgede bırakan Lopez meğer...

53 yaşında ama 20'lik gibi! Son pozuyla olay yaratan Jennifer Lopez'in sırrı ortaya çıktı! Benim diyeni gölgede bırakan Lopez meğer...

Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçtiğimiz günlerde, Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. 'Tam istedikleri' gibi bir evlilik yaptıklarını açıklayan Lopez ve Affleck'in aralarına kara kedi girdiği iddia edilmişti. Şimdilerde özel hayatı süt liman olan Lopez'in son paylaştığı poz sosyal medyada olay yaratırken herkesin aklına tek bir soru vardı "Formunu nasıl koruyor?" Lopez'in fitlik sırrı bakın ne çıktı.

07.04.2023 14:24 - Son Güncelleme: 07.04.2023 14:51
53 yaşında ama 20’lik gibi! Son pozuyla olay yaratan Jennifer Lopez’in sırrı ortaya çıktı! Benim diyeni gölgede bırakan Lopez meğer...

53 yaşındaki Jennifer Lopez nasıl bu kadar fit? Son paylaştığı poz sonrası herkes bu sorunun yanıtını ararken bakın Lopez'in sırları arasından neler çıktı.

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53 yaşında ama 20’lik gibi! Son pozuyla olay yaratan Jennifer Lopez’in sırrı ortaya çıktı! Benim diyeni gölgede bırakan Lopez meğer...

Lopez'ın pozunun altında Lopez'in stresten uzak tutmasının beş yolu listelendi.

53 yaşında ama 20’lik gibi! Son pozuyla olay yaratan Jennifer Lopez’in sırrı ortaya çıktı! Benim diyeni gölgede bırakan Lopez meğer...

Yaşına rağmen fit görüntüsünü hiçbir zaman kaybetmeyen JLO, cilt bakımı rutinine dikkat ediyor, çok egzersiz yapıyor, sevdikleriyle vakit geçiriyor, sağlıklı besleniyor ve yaratıcı olmaya zaman ayırıyor.

53 yaşında ama 20’lik gibi! Son pozuyla olay yaratan Jennifer Lopez’in sırrı ortaya çıktı! Benim diyeni gölgede bırakan Lopez meğer...

JLO iddialı kıvrımlarını ve seksi görüntüsünü de spora bağlamıştı.

53 yaşında ama 20’lik gibi! Son pozuyla olay yaratan Jennifer Lopez’in sırrı ortaya çıktı! Benim diyeni gölgede bırakan Lopez meğer...

"Fitnessın hayatımın çok önemli bir parçası olduğu bir sır değil" diyen Jennifer Lopez üstsüz pozuyla da beğeni topladı.

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