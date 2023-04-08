Shakira’yı Clara Chia ile aldatan Gerard Pique intikam için aldatıldı! Pique’nin aldatıldığı isim ise Pep Guardiola

Genç kadının bu ilişkiye başlarken, kendisini genç bir avukatla aldattığını düşündüğü Pique'den intikam almak istemiş olabileceği de akla gelen bir diğer senaryo oldu. Guardiola ile aşka başladığı iddia edilen Chia'nın, Pique'nin Shakira'ya yaptığı gibi kendisini de aldattığı ve bu sebeple intikam aldığı da iddialar arasında.