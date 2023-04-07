Şehsuvar Aktaş'ı kahreden haber! Acı görüntü ortaya çıktı babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş Bartın'daki yangında hayatını kaybetti
Şehsuvar Aktaş'ı kahreden haber! Bartın'daki yangından acı görüntü ortaya çıktı. Ünlü oyuncu babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş'ı 3 katlı binada çıkan yangın nedeniyle kaybetti. Şehsuvar Aktaş ailesinden gelen acı haberle yıkıldı.
07.04.2023 13:28 - Son Güncelleme: 07.04.2023 13:36
Şehsuvar Aktaş'ı kahreden haber! Babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş Bartın'daki yangında hayatını kaybetti. Acı görüntü ortaya çıktı...
Bartın'da 3 katlı binada çıkan yangında ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş hayatını kaybetti.