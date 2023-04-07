RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Şehsuvar Aktaş'ı kahreden haber! Acı görüntü ortaya çıktı babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş Bartın'daki yangında hayatını kaybetti

Şehsuvar Aktaş'ı kahreden haber! Acı görüntü ortaya çıktı babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş Bartın'daki yangında hayatını kaybetti

Şehsuvar Aktaş'ı kahreden haber! Bartın'daki yangından acı görüntü ortaya çıktı. Ünlü oyuncu babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş'ı 3 katlı binada çıkan yangın nedeniyle kaybetti. Şehsuvar Aktaş ailesinden gelen acı haberle yıkıldı.

07.04.2023 13:28 - Son Güncelleme: 07.04.2023 13:36
Şehsuvar Aktaş’ı kahreden haber! Acı görüntü ortaya çıktı babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş Bartın’daki yangında hayatını kaybetti

Şehsuvar Aktaş'ı kahreden haber! Babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş Bartın'daki yangında hayatını kaybetti. Acı görüntü ortaya çıktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şehsuvar Aktaş’ı kahreden haber! Acı görüntü ortaya çıktı babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş Bartın’daki yangında hayatını kaybetti

Oyuncu Şehsuvar Aktaş aldığı acı haberle yıkıldı.

Şehsuvar Aktaş’ı kahreden haber! Acı görüntü ortaya çıktı babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş Bartın’daki yangında hayatını kaybetti

Bartın'da 3 katlı binada çıkan yangında ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş hayatını kaybetti.

Şehsuvar Aktaş’ı kahreden haber! Acı görüntü ortaya çıktı babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş Bartın’daki yangında hayatını kaybetti

Yangın Bartın'ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar mahallesindeki 3 katlı binada çıktı.

Şehsuvar Aktaş’ı kahreden haber! Acı görüntü ortaya çıktı babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş Bartın’daki yangında hayatını kaybetti

Sabaha karşı çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA