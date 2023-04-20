RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 47 bin liralık nafaka ödeyen Fikret Kuşkan harekete geçti! 14 yıl önce boşandığı eski eşi bakın kim! Meğer o da oyuncuymuş...

47 bin liralık nafaka ödeyen Fikret Kuşkan harekete geçti! 14 yıl önce boşandığı eski eşi bakın kim! Meğer o da oyuncuymuş...

2014 yılında Arsevi Özkara ile ikinci evliliğini yapan oyuncu Fikret Kuşkan, 14 yıl önce boşandığı ilk eşi için mahkemeye başvurdu. Ünlü oyuncu, 15 yaşındaki oğlunun annesine dediği aylık 47 bin liralık nafakanın azaltılması için dava açtı. Kuşkan, eski eşinin lüks bir yaşam sürdüğünü iddia etti. Nafaka haberiyle kısa sürede gündem olan Fikret Kuşkan'ın hayatı merak edildi. Oyuncunun özellikle eski eşi merak konusu oldu. Kuşkan'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fikret Kuşkan'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
20.04.2023 12:57 - Son Güncelleme: 20.04.2023 12:57
47 bin liralık nafaka ödeyen Fikret Kuşkan harekete geçti! 14 yıl önce boşandığı eski eşi bakın kim! Meğer o da oyuncuymuş...

2014 yılında Arsevi Özkara ile ikinci evliliğini yapan oyuncu Fikret Kuşkan, 14 yıl önce ilk eşinden ayrılmış ve şimdilerde 15 yaşında olan oğlunun velayeti anneye verilmişti. Mahkeme, Kuşkan'ın çocuğuna nafaka ödemesine hükmetmişti.

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47 bin liralık nafaka ödeyen Fikret Kuşkan harekete geçti! 14 yıl önce boşandığı eski eşi bakın kim! Meğer o da oyuncuymuş...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Oyuncu bir süre önce mahkemeye başvurarak aylık 47 bin liralık nafakanın azaltılmasını istedi.

47 bin liralık nafaka ödeyen Fikret Kuşkan harekete geçti! 14 yıl önce boşandığı eski eşi bakın kim! Meğer o da oyuncuymuş...

Kuşkan, eski eşinin lüks bir hayat yaşadığını, bu hayatın bütün finansmanını kendisinden sağlamaya çalıştığını öne sürdü.

47 bin liralık nafaka ödeyen Fikret Kuşkan harekete geçti! 14 yıl önce boşandığı eski eşi bakın kim! Meğer o da oyuncuymuş...

Avukatı Bahar Varol, "Müvekkilin ikinci evliliğinden de iki çocuğu vardır. Bakmakla yükümlü olduğu diğer çocuklarının masraflarıyla birlikte nafakayı ödemekte güçlük çekmektedir" dedi.

47 bin liralık nafaka ödeyen Fikret Kuşkan harekete geçti! 14 yıl önce boşandığı eski eşi bakın kim! Meğer o da oyuncuymuş...

Davanın ilk duruşmasında söz alan Bahar Varol, "Davalı anne lüks bir hayat yaşıyor. Buna çocuğu da dahil ediyor. 15 yaşında bir çocuğun her ay tatile gitmesi, gösterilen mutfak ve kurs masrafları gerçekçi değildir" dedi.

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