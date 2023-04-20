47 bin liralık nafaka ödeyen Fikret Kuşkan harekete geçti! 14 yıl önce boşandığı eski eşi bakın kim! Meğer o da oyuncuymuş...
2014 yılında Arsevi Özkara ile ikinci evliliğini yapan oyuncu Fikret Kuşkan, 14 yıl önce boşandığı ilk eşi için mahkemeye başvurdu. Ünlü oyuncu, 15 yaşındaki oğlunun annesine dediği aylık 47 bin liralık nafakanın azaltılması için dava açtı. Kuşkan, eski eşinin lüks bir yaşam sürdüğünü iddia etti. Nafaka haberiyle kısa sürede gündem olan Fikret Kuşkan'ın hayatı merak edildi. Oyuncunun özellikle eski eşi merak konusu oldu. Kuşkan'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fikret Kuşkan'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
20.04.2023 12:57 - Son Güncelleme: 20.04.2023 12:57
2014 yılında Arsevi Özkara ile ikinci evliliğini yapan oyuncu Fikret Kuşkan, 14 yıl önce ilk eşinden ayrılmış ve şimdilerde 15 yaşında olan oğlunun velayeti anneye verilmişti. Mahkeme, Kuşkan'ın çocuğuna nafaka ödemesine hükmetmişti.