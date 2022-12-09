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Haberler Magazin Hülya Avşar 7 yıllık eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun ikizini buldu! Yatak odası sahnesindeki bakışmalar çok konuşuldu! Klibinde soyunan Hülya...

Hülya Avşar 7 yıllık eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun ikizini buldu! Yatak odası sahnesindeki bakışmalar çok konuşuldu! Klibinde soyunan Hülya...

Kaya Çilingiroğlu ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan ve 2005'te sona eren bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Avşar, şimdi ise klibiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcıya klipte yürüyüş yaparken sokakta karşılaştığı ve "Klibimde oynar mısınız?" sorusunu yönelttiği Murat Altan eşlik etti. Murat Altan'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları "Kaya Çilingiroğlu'nun aynısı", "Kaya'nın ikizi" yorumlarında bulundu. Murat Altan ile Hülya Avşar'ın yatak odası sahnesindeki bakışmaları da çok konuşulurken ünlü şarkıcının klipte soyunması dikkat çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.12.2022 21:30 - Son Güncelleme: 09.12.2022 21:57
Hülya Avşar 7 yıllık eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun ikizini buldu! Yatak odası sahnesindeki bakışmalar çok konuşuldu! Klibinde soyunan Hülya...

Hülya Avşar'ın yeni şarkısı 'Anlatma' tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Avşar'a kendi yönettiği klipteki partnerini ise yolda yürürken buldu.

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Hülya Avşar 7 yıllık eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun ikizini buldu! Yatak odası sahnesindeki bakışmalar çok konuşuldu! Klibinde soyunan Hülya...

Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan 59 yaşındaki sanatçı, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen Murat Altan'ı durdurdu.

Hülya Avşar 7 yıllık eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun ikizini buldu! Yatak odası sahnesindeki bakışmalar çok konuşuldu! Klibinde soyunan Hülya...

Kendisini tanıtan Avşar, "Klibimde oynar mısınız?" diyerek, teklifte bulundu. Kısa süre şok yaşayan kişi, klipte oynamayı kabul etti.

Hülya Avşar 7 yıllık eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun ikizini buldu! Yatak odası sahnesindeki bakışmalar çok konuşuldu! Klibinde soyunan Hülya...

Klibi izleyen sosyal medya kullanıcıları ise Murat Altan için Kaya Çilingiroğlu'nun aynısı", "Kaya'nın ikizi" gibi yorumlarda bulundu.

Hülya Avşar 7 yıllık eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun ikizini buldu! Yatak odası sahnesindeki bakışmalar çok konuşuldu! Klibinde soyunan Hülya...

Murat Altan ile Hülya Avşar'ın yatak odası sahnesindeki bakışmaları ise çok konuşuldu.

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