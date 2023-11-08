52 yıl önce evlenmişler! Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi de Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Süt Kardeşler’in yıldızıyla...

Kemal Sunal efsanelerinden Yedi Bela Hüsnü filminde Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Altuğ'un 562 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Şevket Altuğ'un eşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...
Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen, Nermin Denizci, Atilla Ergün, Belkıs Dilligil gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filminde Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?
Şevket Altuğ, 13 Mart 1943 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi.
Aslen Trabzon, Sürmeneli olan Şevket Altuğ, ilkokuldan itibaren öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'nden 1960 yılında mezun oldu.