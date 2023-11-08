52 yıl önce evlenmişler! Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi de Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Süt Kardeşler’in yıldızıyla...

Kemal Sunal efsanelerinden Yedi Bela Hüsnü filminde Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Altuğ'un 562 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Şevket Altuğ'un eşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...