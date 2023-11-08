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Özge'nin hem obayı hem abayı yaktırdığı güzelliği genetik! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in siz bir de annesini görün

Başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in oynadığı dizide Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer de oyunculuğu ile övgü alıyor. İlk kez bu denli büyük bir oyunculuk tecrübesi yaşayan Özge Törer performansıyla takdir topluyor. Tarihte Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun karakteri büyük bir yer tutuyor. Dizi izleyicileri Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Özel hayatını gizli tutan ve yakın zaman Instagram açan Özge Törer'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne kızın benzerliği inanılır gibi değil.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 16:43 Güncelleme 08 Kasım 2023, 16:43
Özge’nin hem obayı hem abayı yaktırdığı güzelliği genetik! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in siz bir de annesini görün 1

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle ile adından söz ettiriyor.

Özge’nin hem obayı hem abayı yaktırdığı güzelliği genetik! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in siz bir de annesini görün 2

Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri Özge Törer, en çok merak edilen isimler arasında.

Özge’nin hem obayı hem abayı yaktırdığı güzelliği genetik! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in siz bir de annesini görün 3

"Bala Hatun" karakterini canlandıran Törer, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle mest ediyor.

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