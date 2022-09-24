52 yaşındaki Serdar Ortaç bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanmadı işte ünlü popçu Serdar Ortaç’ın memleketi...
1994'te ilk albümü "Aşk İçin" ile müzik dünyasına merhaba diyen Serdar Ortaç, Karabiberim şarkısı ile çıkış yaptı ve adını geniş kitlelere duyurdu. O günden bu yana attığı her adımla adından söz ettirmeye başaran şarkıcı, bu kez Doğu Demirkol'un programına konuk olarak gündeme geldi. Bunun üzerine 50 yaşındaki Serdar Ortaç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Chloe Loughnan yaptığı evlilikle bir dönem çok konuşulan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Serdar Ortaç aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İstanbul doğumlu olan Ortaç'ın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. İşte ünlü popçu Serdar Ortaç'ın memleketi...
24.09.2022 20:54 - Son Güncelleme: 24.09.2022 20:54
Mesafe, Poşet, Bilsem Ki, Sulu Göz, Ne Bu Neşe, Mikrop ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Serdar Ortaç, şarkılarının ve sesinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Serdar Ortaç, bu kez Doğu Demirkol'un programına konuk olarak gündeme geldi. Bunun üzerine 50 yaşındaki Serdar Ortaç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla çok konuşulan Ortaç'ın özellikle memleketi merak edilerek "Serdar Ortaç aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.