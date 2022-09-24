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Haberler Magazin Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı! Hem güzel hem yetenekli...

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı! Hem güzel hem yetenekli...

Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan Zehra Güneş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki performansıyla ününe ün kattı ve milyonların gönlünü fethetti. Yeteneği ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Güneş, bu kez kız kardeşiyle gündem oldu. Ünlü voleybolcunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Ablası gibi hem güzel hem yetenekli" yorumu yapıldı. İşte Zehra Güneş'in kız kardeşi...

24.09.2022 20:41 - Son Güncelleme: 24.09.2022 20:41
Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı! Hem güzel hem yetenekli...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı! Hem güzel hem yetenekli...

Saha dışındaki yaşamıyla da merak edilen Güneş, bu kez kız kardeşiyle gündeme geldi.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı! Hem güzel hem yetenekli...

Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu olan kardeşi, sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı! Hem güzel hem yetenekli...

Ünlü voleybolcunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Ablası gibi hem güzel hem yetenekli" yorumu yapıldı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı! Hem güzel hem yetenekli...

İşte başta Zehra Güneş olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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