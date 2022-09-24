Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Gören bir kez daha hayran kaldı! Hem güzel hem yetenekli...
Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan Zehra Güneş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki performansıyla ününe ün kattı ve milyonların gönlünü fethetti. Yeteneği ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Güneş, bu kez kız kardeşiyle gündem oldu. Ünlü voleybolcunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Ablası gibi hem güzel hem yetenekli" yorumu yapıldı. İşte Zehra Güneş'in kız kardeşi...
24.09.2022 20:41 - Son Güncelleme: 24.09.2022 20:41
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.