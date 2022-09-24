Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un babası Kurtlar Vadisi yıldızıydı! Annesi bakın kim çıktı! Meğer ikisinden de ünlüymüş...
Kadrosunda; Yıldız Kültür, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu, Recep Usta, Melis Minkari gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, bu akşam ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eski eşi Orhan'la tekrar görüşmeye başlayan Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy ise performansıyla dikkat çekti. Bunun üzerine gündem olan başarıl oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kurtlar Vadisi dizisinde Halo Dayı'yı canlandıran Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin Atasoy'un özellikle annesi merak edildi. Atasoy'un annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenlerin ise ağızları açık kaldı. Bakın Fadik Sevin Atasoy'un Bizim Evin Halleri, Bitmeyen Şarkı, Ferhunde Hanımlar gibi yapımlarda rol alan annesi kimmiş...
24.09.2022 22:09 - Son Güncelleme: 24.09.2022 22:09
Kurtlar Vadisi dizisinde Halo Dayı'yı canlandıran Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin Atasoy'un özellikle annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.