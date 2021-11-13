52 yaşındaki oyuncu genç kızlara taş çıkarttı! Kırmızı Oda’nın Pembe’si Meltem Cumbul mini eteği ve transparan kıyafetiyle sosyal medyayı salladı!

52 yaşında olmasına rağmen kusursuz vücudu ile dikkat çeken güzel oyuncu mini eteği ve transparan kıyafeti ile resmen şov yaptı. 1999 yılında yayınlanan ve o dönemin en çok izlenen dizisi olan Yılan Hikayesi'nde başrol oynayan Meltem Cumbul Zeyno karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Daha sonraki yıllarda Beşik Kertmesi ve Muhteşem Yıllar gibi pek çok yapımda yer alan başarılı oyuncu son dönemlerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.