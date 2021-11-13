52 yaşındaki oyuncu genç kızlara taş çıkarttı! Kırmızı Oda'nın Pembe'si Meltem Cumbul mini eteği ve transparan kıyafetiyle sosyal medyayı salladı!
Uzun yıllardır ekranlarda görmediğimiz Meltem Cumbul TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda ile yıllar sonra karşımıza çıktı. Dizide Pembe karakterini canlandıran ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Sütyeninin gözüktüğü transparan bir kıyafet giyen Cumbul İnstagram'da paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Pembe karakterine hayat veren Meltem Cumbul sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini çalkaladı. Ünlü oyuncu giydiği transparan kıyafetiyle ağızları açık bıraktı. Mini eteği ve transparan üstü ile paylaşım yapan Cumbul'un fotoğrafına ünlü ünsüz pek çok kişi beğeni ve yorum yağdırdı. 52 yaşında olan güzel oyuncunun yıllar geçtikçe güzelleştiğini görenler mest oldu.
52 yaşında olmasına rağmen kusursuz vücudu ile dikkat çeken güzel oyuncu mini eteği ve transparan kıyafeti ile resmen şov yaptı. 1999 yılında yayınlanan ve o dönemin en çok izlenen dizisi olan Yılan Hikayesi'nde başrol oynayan Meltem Cumbul Zeyno karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Daha sonraki yıllarda Beşik Kertmesi ve Muhteşem Yıllar gibi pek çok yapımda yer alan başarılı oyuncu son dönemlerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.