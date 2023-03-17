28’lik Dilan Çiçek Deniz’den banyo pozu! Yüzünü gizledi! Tarzıyla dikkat çekti! Mert Yazıcıoğlu ile adı anılan Dilan Çiçek Deniz...
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, son olarak Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Geçen günlerde konuyla ilgili ilk kez konuşan ve "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyerek iddiaları doğrulayan Deniz, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun banyoda verdiği poz, kısa sürede gündem oldu. Yüzünü gizleyen Deniz'in tarzı çok konuşuldu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...
17.03.2023 18:39 - Son Güncelleme: 17.03.2023 18:39
İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson'la ilişkisi biten Dilan Çiçek Deniz (28), dört yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz şekilde ayrılan Mert Yazıcıoğlu (29) ile geçtiğimiz günlerde Zekariyaköy'de objektiflere yakalanmıştı.
Thor Saevarsson ile Kasım 2022'de nişan atan Dilan Çiçek, magazin gündeminden düşmeyen 'Mert Yazıcıoğlu aşk iddiası' hakkında sessizliğini bozdu.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.