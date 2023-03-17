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Haberler Magazin 28’lik Dilan Çiçek Deniz’den banyo pozu! Yüzünü gizledi! Tarzıyla dikkat çekti! Mert Yazıcıoğlu ile adı anılan Dilan Çiçek Deniz...

28’lik Dilan Çiçek Deniz’den banyo pozu! Yüzünü gizledi! Tarzıyla dikkat çekti! Mert Yazıcıoğlu ile adı anılan Dilan Çiçek Deniz...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, son olarak Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Geçen günlerde konuyla ilgili ilk kez konuşan ve "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyerek iddiaları doğrulayan Deniz, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun banyoda verdiği poz, kısa sürede gündem oldu. Yüzünü gizleyen Deniz'in tarzı çok konuşuldu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
17.03.2023 18:39 - Son Güncelleme: 17.03.2023 18:39
28’lik Dilan Çiçek Deniz’den banyo pozu! Yüzünü gizledi! Tarzıyla dikkat çekti! Mert Yazıcıoğlu ile adı anılan Dilan Çiçek Deniz...

İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson'la ilişkisi biten Dilan Çiçek Deniz (28), dört yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'ndan sürpriz şekilde ayrılan Mert Yazıcıoğlu (29) ile geçtiğimiz günlerde Zekariyaköy'de objektiflere yakalanmıştı.

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28’lik Dilan Çiçek Deniz’den banyo pozu! Yüzünü gizledi! Tarzıyla dikkat çekti! Mert Yazıcıoğlu ile adı anılan Dilan Çiçek Deniz...

Thor Saevarsson ile Kasım 2022'de nişan atan Dilan Çiçek, magazin gündeminden düşmeyen 'Mert Yazıcıoğlu aşk iddiası' hakkında sessizliğini bozdu.

28’lik Dilan Çiçek Deniz’den banyo pozu! Yüzünü gizledi! Tarzıyla dikkat çekti! Mert Yazıcıoğlu ile adı anılan Dilan Çiçek Deniz...

Oyuncu, ilerleyen günlerde meslektaşı ile haklarında çıkan aşk iddiasını doğrulayıp "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi.

28’lik Dilan Çiçek Deniz’den banyo pozu! Yüzünü gizledi! Tarzıyla dikkat çekti! Mert Yazıcıoğlu ile adı anılan Dilan Çiçek Deniz...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

28’lik Dilan Çiçek Deniz’den banyo pozu! Yüzünü gizledi! Tarzıyla dikkat çekti! Mert Yazıcıoğlu ile adı anılan Dilan Çiçek Deniz...

Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, banyoda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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