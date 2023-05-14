52 yaşında 55 kilo! Kızı Melisa Ural'la birlikte zayıflamıştı! 1 ayda 15 yaş gençleştiren Sibel Can bakımı! Mermer gibi cildinin sırrı...
Sesi kadar sık sık genç görünümüyle de gündemden düşmeyen Sibel Can, uyguladığı cilt bakımını açıkladı. Diyet ve egzersizlerle formunu yakalayan ünlü isim 3 ayda tam 10 kilo vermişti. Melisa Ural da annesinin izinden giderek tığ gibi oldu. Anne kız azimle istedikleri kiloya ulaşırken bir yandan da Sibel Can'ın cildinin sırrı merak ediliyor. İşte o formül.
14.05.2023 15:19 - Son Güncelleme: 14.05.2023 15:20
Ünlü şarkıcı Sivel Can'ın güzelliğinin sırrı açığa çıktı. Sibel Can ve kızı Melisa Ural şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekerken, 52 yaşındaki şarkıcının mermer gibi cildinin sırrı da merak ediliyor. Sibel Can, üç ayda tam 10 kilo verdi. Peki cildini yıllara rağmen nasıl bu kadar güzel koruyor? İşte yanıtı...
Kariyerine dansöz olarak başladıktan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan Sibel Can ilk albümünü ise 1987 senesinde çıkardı.
BAKIMLI SAÇLARININ SIRRI HAVYAR KÜRÜ
İddiaya göre Sibel Can saçlarının bu kadar işleme rağmen hala bakımlı ve sağlıklı olmasının ilk nedeni havyar. Ayrıca Sibel Can'ın saçları için keratin saç bakımı uygulamasını da aksatmadığı söyleniyor.