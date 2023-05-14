52 yaşında 55 kilo! Kızı Melisa Ural'la birlikte zayıflamıştı! 1 ayda 15 yaş gençleştiren Sibel Can bakımı! Mermer gibi cildinin sırrı...

Ünlü şarkıcı Sivel Can'ın güzelliğinin sırrı açığa çıktı. Sibel Can ve kızı Melisa Ural şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekerken, 52 yaşındaki şarkıcının mermer gibi cildinin sırrı da merak ediliyor. Sibel Can, üç ayda tam 10 kilo verdi. Peki cildini yıllara rağmen nasıl bu kadar güzel koruyor? İşte yanıtı...