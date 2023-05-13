2 çocuk annesi Seda Bakan kızlarıyla bir örnek giyindi! İlk göz ağrına bakın! “Ne kadar büyümüş” Dikkat çeken Pelin Akil detayı...
Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Seda Bakan'ın bu evlilikten iki kızı oldu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında iki kızını yanına alarak Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Kızlarıyla bir örnek giyinen Bakan'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Bakan'ın büyük kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Ne kadar büyümüş" dedi. Pelin Akil detayı ise dikkat çekti. İşte Seda Bakan'ın o paylaşımı...
13.05.2023 20:21 - Son Güncelleme: 13.05.2023 20:21
4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan Seda Bakan'ın bu evlilikten iki evladı oldu.
Oyuncu, paylaşımının altına da "Biz anneler gününü bugünden kutluyoruz. Elbiseler için sevgili Pelin Akil'e çok teşekkürler" notunu ekledi.