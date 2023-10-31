51’lik Pınar Aylin’in gözünden sakındığı kızı Maya’ya bakın! Güzelliğiyle büyüledi! 21 yaşında genç kız oldu: Boynuz kulağı geçmiş...

Deliler gibi şarkısıyla şöhreti yakalayan ve klipteki sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Pınar Aylin, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise 21 yaşındaki kızı Maya ile gündeme geldi. Genç kız olan Maya'nın son halini görenler, hayran kaldı. Aylin'in ekranlardan uzak büyüttüğü kızı Maya için "Boynuz kulağı geçmiş", "Manken gibi", "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumları yapıldı. İşte Maya'nın son hali...
Ege Üniversitesi ''İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık'' bölümü'nde yükseköğrenim gören Pınar Aylin, meslek tercihini şarkıcılıktan yana kullandı.
Müzik yaşamı 1994 yılında İstanbul'da başlayan şarkıcı, Deliler gibi şarkısıyla şöhreti yakaladı ve klipteki sempatik tavırlarıyla beğeni topladı.
Deliler Gibi'nin yanı sıra albümdeki Karar Ver, Ya Sen Gidip De ve Körkütük gibi şarkıları da hit olan Aylin, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi.