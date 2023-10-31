Mehmet Ali Erbil ile 20 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı Mali adeta bombaladı "İstekleri bitmedi para hırsı ağır bastı"

Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı... Çiftin ilişkisi çok konuşulurken Gülseren Ceylan bombayı patlattı ve Instagram hesabından Erbil ile ayrıldığını duyurdu. Ceylan'ın açıklamasının ardından bir açıklama da Mali'den geldi. Hem de ne açıklama...