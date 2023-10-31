Meedo'dan boşanan Şeyma Subaşı yine gelinlik giyince olanlar oldu "Doyamadın galiba gelin olmaya" Kendini partilere atan Şeyma...

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor... Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından Paris, Miami derken soluğu New York'ta alan Subaşı önceki akşam öyle bir şey giydi ki ortalık karıştı.