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Meedo'dan boşanan Şeyma Subaşı yine gelinlik giyince olanlar oldu "Doyamadın galiba gelin olmaya" Kendini partilere atan Şeyma...

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor... Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından Paris, Miami derken soluğu New York'ta alan Subaşı önceki akşam öyle bir şey giydi ki ortalık karıştı.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 08:56 Güncelleme 31 Ekim 2023, 08:56
Meedo’dan boşanan Şeyma Subaşı yine gelinlik giyince olanlar oldu Doyamadın galiba gelin olmaya Kendini partilere atan Şeyma... 1

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te dillere destan bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak büyük aşk bitti.

Meedo’dan boşanan Şeyma Subaşı yine gelinlik giyince olanlar oldu Doyamadın galiba gelin olmaya Kendini partilere atan Şeyma... 2

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi neredeyse 5 ay süren evliliklerini tek celsede bitirdi.

Meedo’dan boşanan Şeyma Subaşı yine gelinlik giyince olanlar oldu Doyamadın galiba gelin olmaya Kendini partilere atan Şeyma... 3

Meedo'dan şiddet gördüğü söylenen Şeyma Subaşı boşanmanın ardından hemen yurt dışına çıkmıştı.

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