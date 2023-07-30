51’lik Pınar Aylin önce plaj tarzıyla şoke etti sonra kızı Maya’yı paylaştı! Gören dilini ısırdı! “Çok güzel bir genç kız olmuş...”

1 1990'lı yıllarda seslendirdiği pop şarkılarıyla kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve çıkış şarkısı Deliler Gibi ile şöhret olan Pınar Aylin, sosyal medya hesabında yaptığı art arda paylaşımlarla dikkat çekti.

2 Şimdilerde tatilde olan şarkıcı, plajda verdiği pozu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Aslolan bu yolda, yolculukta düşmeden yürümek değil, düştüğü yerden, kendini var etmek için gereken bir avuç toprakla kalkıp, yola en çok kendinin elinden tutarak devam etmektir.