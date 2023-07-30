51’lik Pınar Aylin önce plaj tarzıyla şoke etti sonra kızı Maya’yı paylaştı! Gören dilini ısırdı! “Çok güzel bir genç kız olmuş...”

51 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Aylin, sosyal medya hesabında yaptığı art arda paylaşımlarla dikkat çekti. Şimdilerde tatilde olan şarkıcı, ilk olarak plaj pozunu paylaştı. Plaj tarzıyla dikkat çeken Aylin, daha sonra da kızı Maya'nın bir pozunu yayınladı. Maya'yı görenler hayran kalırken "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumunda bulundu. İşte Pınar Aylin'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları...
1990'lı yıllarda seslendirdiği pop şarkılarıyla kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve çıkış şarkısı Deliler Gibi ile şöhret olan Pınar Aylin, sosyal medya hesabında yaptığı art arda paylaşımlarla dikkat çekti.
Şimdilerde tatilde olan şarkıcı, plajda verdiği pozu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Aslolan bu yolda, yolculukta düşmeden yürümek değil, düştüğü yerden, kendini var etmek için gereken bir avuç toprakla kalkıp, yola en çok kendinin elinden tutarak devam etmektir.
Size eşlik etmek isteyen de gelsin elinizden tutsun ne güzel ama sımsıkı sarılacağınız ve asla vazgeçmeyeceğiniz tek şey kendi varoluş gücünüz olsun.