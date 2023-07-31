Barış Arduç ve Gupse Özay'dan bir ilk "Her zerrene..." Görenler beğenmekten kendini alamadı "Sınavı yok ki kazanasın..."

Film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2020 yılında 7 senelik aşklarını evlilikle taçlandıran Gupse Özay ile Barış Arduç, evliliklerinin 2'nci yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda katıldıkları bir davette birbirlerine olan aşklarını gözler önüne seren ünlü çift bu kez Instagram'da aşka geldi. Barış Arduç eşi Gupse Özay'ın doğum gününde öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyada yer yerinden oynadı. İşte o paylaşım ve o paylaşıma gelen yorumlar...