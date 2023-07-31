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Barış Arduç ve Gupse Özay'dan bir ilk "Her zerrene..." Görenler beğenmekten kendini alamadı "Sınavı yok ki kazanasın..."

Film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2020 yılında 7 senelik aşklarını evlilikle taçlandıran Gupse Özay ile Barış Arduç, evliliklerinin 2'nci yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda katıldıkları bir davette birbirlerine olan aşklarını gözler önüne seren ünlü çift bu kez Instagram'da aşka geldi. Barış Arduç eşi Gupse Özay'ın doğum gününde öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyada yer yerinden oynadı. İşte o paylaşım ve o paylaşıma gelen yorumlar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 08:49 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 08:58
Barış Arduç ve Gupse Özay’dan bir ilk Her zerrene... Görenler beğenmekten kendini alamadı Sınavı yok ki kazanasın... 1

Gupse Özay ile Barış Arduç, 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.

Barış Arduç ve Gupse Özay’dan bir ilk Her zerrene... Görenler beğenmekten kendini alamadı Sınavı yok ki kazanasın... 2

"EVLENDİKTEN SONRA HAYATIMDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Arduç, ayrıca daha önce, "Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok" şeklinde konuşmuştu.

Barış Arduç ve Gupse Özay’dan bir ilk Her zerrene... Görenler beğenmekten kendini alamadı Sınavı yok ki kazanasın... 3

9 Eylül 2022'de doğan Jan Asya, ünlü çifte ilk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşattı.

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