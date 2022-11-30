51 yaşındaki Saba Tümer bakın aslen nereliymiş! Memleketiyle herkesi şaşırttı! Hülya Avşar’ın sahnesinde kalça dansı yapmıştı...
Ünlü sunucu Saba Tümer, geçen günlerde Hülya Avşar'ı dinlemeye gitmiş ve bir ara sahneye çıkarak kalça dansı yapmıştı. Hülya Avşar ve Deniz Akkaya ile yaptığı kalça dansıyla çok konuşulan Tümer, bu kez Okan Bayülgen'in programına konu olarak gündem oldu. Son günlerde sık sık gündeme gelen ünlü sunucunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle memleketi merak edilen Tümer hakkında en çok "Saba Tümer aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Saba Tümer'in memleketi...
30.11.2022 01:42 - Son Güncelleme: 30.11.2022 01:42
Kahkahalarıyla herkesin tanıdığı ünlü sunucu Saba Tümer, geçen günlerde Hülya Avşar'ı dinlemeye gitmiş ve bir ara sahneye çıkarak kalça dansı yapmıştı. Hülya Avşar ve Deniz Akkaya ile yaptığı kalça dansıyla çok konuşulan Tümer, bu kez Okan Bayülgen'in programına konu olarak gündem oldu.
Son günlerde sık sık gündeme gelen ünlü sunucunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle memleketi merak edilen Tümer hakkında en çok "Saba Tümer aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.