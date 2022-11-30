51 yaşındaki Saba Tümer bakın aslen nereliymiş! Memleketiyle herkesi şaşırttı! Hülya Avşar’ın sahnesinde kalça dansı yapmıştı...

Kahkahalarıyla herkesin tanıdığı ünlü sunucu Saba Tümer, geçen günlerde Hülya Avşar'ı dinlemeye gitmiş ve bir ara sahneye çıkarak kalça dansı yapmıştı. Hülya Avşar ve Deniz Akkaya ile yaptığı kalça dansıyla çok konuşulan Tümer, bu kez Okan Bayülgen'in programına konu olarak gündem oldu.