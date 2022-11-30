5 ay önce baba olan Onur Buldu’nun kızına bakın! İlk yorum Berkay Şahin’den! “Babasının kopyası” Güldür Güldür’ün Bilal’iydi...
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Onur Buldu, 5 ay önce dünyaya gelen kızı ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınladı. Aralarında Toygan Avanoğlu, Evrim Akın, Sinan Çalışkanoğlu, Uğur Bilgin, Berkay Şahin gibi isimlerin de yer alsığı birçok ünlü isim paylaşıma yorum yağdırdı. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları baba-kızın benzerliğine dikkat çekerek "Babasının kopyası" gibi yorumlarda bulundu. İşte Duygu Kozoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Onur Buldu'nun kızıyla verdiği o poz...
30.11.2022 01:24 - Son Güncelleme: 30.11.2022 01:24
Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Onur Buldu, geçen Haziran ayında kızını kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.
Duygu Kozoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, minik kızıyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Aralarında Toygan Avanoğlu, Evrim Akın, Sinan Çalışkanoğlu, Uğur Bilgin, Berkay Şahin gibi isimlerin de yer alsığı birçok ünlü isim paylaşıma yorum yağdırdı.