Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğün tarihi ve yeri belli oldu! Bu kez evleniyorlar: "Tarihi kaydet"
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğün tarihi ve yeri belli oldu! Acun'la Fransa St.Tropez'de evlenmişti... İkinci kez dünyaevine girmeye hazırlanan Şeyma Subaşı'nın düğün yeri merak ediliyordu, detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı. İşte Meedo'nun karısı olmak için sabırsızlanan ve son dönemde duygusallığıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın düğün tarihi ve yeri...
"TARİHİ KAYDET"
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğün tarihi ve yeri belli oldu! Bu kez evleniyorlar...
Geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını duyuran fenomen isim Şeyma Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak bir dargın bir barışık çiftin bu ayrılıkları da uzun sürmemiş, ikilinin barıştığı öğrenilmişti. Subaşı'nın kızı Melisa'nın, Meedo ile Louvre Müzesi'nin önünde çekilen fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Wewontliemagnew'deki habere göre çift Paris'te lüks bir otelde beraber kalıyordu. Ünlü çift, bunun ortaya çıkmasından kısa süre sonra sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yaparak haberleri doğrulamıştı.
DAVETİYESİNİ PAYLAŞTI
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ise olarak Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile evlilik davetiyesini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. "Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni, "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" diyerek evleneceğini duyurmuştu.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Tüm bunların ardından 32 yaşındaki Şeyma Subaşı, 3 milyon takipçici bulunan Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mısırlı sevgilisiyle yeni pozlarını paylaşan ünlü isim, adeta aşkını haykırdığı gönderisine şu mesajı yazdı: