51 yaşındaki Demet Akalın’ın annesi kendisinden de genç! ’’18’liklere taş çıkartır!’’ Görenler abla kardeş sanıyor! Meğer annesinin sırrı...

Magazin camiasının en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Demet Akalın, özel hayatı ve kariyeri ile gündemden düşmüyor. Son yıllarda sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcının şimdilerde İnstagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Akalın, hesabından kızını ve annesini paylaştı ortalık yıkıldı. İşte Akalın'ın o paylaşımı.