51 yaşındaki Demet Akalın'ın annesi kendisinden de genç! ''18'liklere taş çıkartır!'' Görenler abla kardeş sanıyor! Meğer annesinin sırrı...
Demet Akalın kızı Hira ve annesi Şenay Akalın'ı paylaştı! Geçtiğimiz günlerde yaşadığı büyük olayı duyuran ünlü şarkıcı tanımadığı kişilerden gelen ısrarlı telefonlar sonucu şantaja uğradığını söylemişti. Soluğu mahkemede alan Demet Akalın, yaşadığı durumu takipçilerine aktarmıştı. Kötü günlerden geçen Akalın ailesiyle motivasyonu sağlıyor. 1 çocuk annesi ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medyayı salladı. Görenler ''18'liklere taş çıkartır'' diyor. İşte 51 yaşındaki şarkıcının o paylaşımı...
01.05.2023 20:27 - Son Güncelleme: 01.05.2023 20:29
Magazin camiasının en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Demet Akalın, özel hayatı ve kariyeri ile gündemden düşmüyor. Son yıllarda sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcının şimdilerde İnstagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Akalın, hesabından kızını ve annesini paylaştı ortalık yıkıldı. İşte Akalın'ın o paylaşımı.
DEMET AKALIN'DAN ANALI KIZLI PAYLAŞIM
2012 yılın Okan Kurt ile dünyaevine giren Demet Akalın'ın 9 yaşında Hira adında bir kızı bulunuyor. Akalın sık sık sosyal medya hesabından ailesi ile paylaşımlar yapıyor.
Son olarak annesi Şenay Akalın ve kızı Hira ile olan fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcıya kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.