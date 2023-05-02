"Acun Ilıcalı mı herkes" Şeyma Subaşı'nın düğünü hakkında flaş iddia! Davetliler büyük bir şok geçirdi 'Ruhu özel' o 15 kişi...
Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Bekarlığa veda partisi yapan Subaşı'nın partisi, aboneler tarafından beğenilmezken bakın, Subaşı sadece abonelere özel olan içerikleri paylaştığı için sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i engellemişti. Ardından "Ablam bile düğüne gelmiyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Subaşı, düğüne günler kala flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar....
02.05.2023 08:49 - Son Güncelleme: 02.05.2023 08:49
Olayların kadını Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) Marakeş'te yapacakları düğünü herkes çok merak ediyor. Merakları gidereyim; Şeyma ile Meedo, 5 Mayıs'taki düğünleri için 2 Mayıs'ta Marakeş'te olacak.
TAKİPÇİSİNE AYARI VERDİ
İkinci kez dünyaevine girmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, bir takipçisinden gelen yorum üzerine kendini tutamamıştı. Yeni pozlarını yayınlayan fenomenin fotoğrafına, bir takipçisinden, ''Şu hayat felsefeni, odaklanmanı bir işe yönlendirseydin, şimdi milyarderdin'' şeklinde yorum gelmişti.