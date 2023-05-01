Vav TV İzle
Haberler Magazin 20 yıl önce Popstar'da meşhur olmuştu! Bayhan'ın İngilizce şarkısı sosyal medyayı ikiye böldü! Taciz itirafı kan dondurmuştu: 'Bıçak çalarak...'

20 yıl önce Popstar'da meşhur olmuştu! Bayhan'ın İngilizce şarkısı sosyal medyayı ikiye böldü! Taciz itirafı kan dondurmuştu: 'Bıçak çalarak...'

2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan Gürhan yıllar sonra ortaya çıktı, İngilizce şarkı performansıyla gündem oldu. Jüri görevini Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin üstlendiği şarkı yarışmasında kendine has yorumuyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı taciz itirafı da kan dondurmuştu. ''Bir çorbacıdan meyve bıçağı çalarak onu bilettim. Sokaklarda o şekilde kalabildim. '' diyen Bayhan'ın İngilizce performansı sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

01.05.2023 19:33 - Son Güncelleme: 01.05.2023 19:37
20 yıl önce Popstar’da meşhur olmuştu! Bayhan’ın İngilizce şarkısı sosyal medya ikiye böldü! Taciz itirafı kan dondurmuştu: ’Bıçak çalarak...’

20 yıl önce yayınlanan Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Bayhan Gürhan, yıllar sonra söylediği İngilizçe şarkısı ile gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
20 yıl önce Popstar’da meşhur olmuştu! Bayhan’ın İngilizce şarkısı sosyal medya ikiye böldü! Taciz itirafı kan dondurmuştu: ’Bıçak çalarak...’

2003-2004 yıllarında yayınlanan ve o döneme damga vuran Popstar yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan Bayhan Gürhan konu olduğu progra ingilizce şarkı seslendirdi.

20 yıl önce Popstar’da meşhur olmuştu! Bayhan’ın İngilizce şarkısı sosyal medya ikiye böldü! Taciz itirafı kan dondurmuştu: ’Bıçak çalarak...’

Bayhan'ın performansı sosyal medyada çok konuşuldu.

20 yıl önce Popstar’da meşhur olmuştu! Bayhan’ın İngilizce şarkısı sosyal medya ikiye böldü! Taciz itirafı kan dondurmuştu: ’Bıçak çalarak...’

43 yaşındaki ünlü ismin programda ingilizce şarkı söylediği dakikalar twitterda defalarca paylaşıldı.

20 yıl önce Popstar’da meşhur olmuştu! Bayhan’ın İngilizce şarkısı sosyal medya ikiye böldü! Taciz itirafı kan dondurmuştu: ’Bıçak çalarak...’

Gürhan'ın performansı sosyal medyayı ikiye böldü. Bayhan'ın ingilizce şarkı söylediği anları beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

SON DAKİKA