20 yıl önce Popstar'da meşhur olmuştu! Bayhan'ın İngilizce şarkısı sosyal medyayı ikiye böldü! Taciz itirafı kan dondurmuştu: 'Bıçak çalarak...'
2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan Gürhan yıllar sonra ortaya çıktı, İngilizce şarkı performansıyla gündem oldu. Jüri görevini Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin üstlendiği şarkı yarışmasında kendine has yorumuyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı taciz itirafı da kan dondurmuştu. ''Bir çorbacıdan meyve bıçağı çalarak onu bilettim. Sokaklarda o şekilde kalabildim. '' diyen Bayhan'ın İngilizce performansı sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
01.05.2023 19:33 - Son Güncelleme: 01.05.2023 19:37
20 yıl önce yayınlanan Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Bayhan Gürhan, yıllar sonra söylediği İngilizçe şarkısı ile gündem oldu.
2003-2004 yıllarında yayınlanan ve o döneme damga vuran Popstar yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan Bayhan Gürhan konu olduğu progra ingilizce şarkı seslendirdi.