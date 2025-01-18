51 yaşındaki Arzum Onan doğallıktan yana! “Selülitlerim ve kırışıklıklarımla barışığım”

Vogue dergisinin Icon sayısına kapak olan Arzum Onan, kendisine yöneltilen soruları samimiyetle yanıtladı.

Ünlü oyuncu, "Yaş almakla aranız nasıl?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Değişimlerden son derece mutluyum. Bazı reklam filmlerinde yaşlı ya da kilolu modelleri görmek benim için içeriği daha samimi kılıyor.

Bende daha gerçek bir intiba bırakıyor ve çok beğeniyorum. Yaş almakla ilişkime gelince, artan selülitlerim ya da kırışıklıklarımla çok şükür barışığım. Yaşın kendisine takılmadan, o dönem içinde yaşananlardır büyümeye sebep"

Arzum Onan, örnek biri olmanın sorumluluklarını da şöyle anlattı: "Örnek biri olmak gibi bir sorumluluk hissetmiyorum açıkçası ama elbette göz önünde olmanın getirdiği sorumluluklar da yadsınamaz.