Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Uzak Şehir dizisinde Ecmel Albora karakterini canlandıran Müfit Kayacan'ın hayatı merak edildi.
MÜFİT KAYACAN KİMDİR?
17 Ocak 1959 günü Antalya'nın Kaş ilçesinin Yeşilköy beldesinde köy enstitüsü öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.
Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezun olan Kayacan, 1983 yılında ilk kez rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularından olup 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlendi.
2012 yılında Adım Tiyatro ile sahneye koyduğu ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigâr oyunundaki "Abdi" rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu Ödülü"ne aday gösterildi.
OĞLU DA KENDİSİ GİBİ OYUNCU!
Evli ve iki çocuk babası Müfit Kayacan'ın ailesi de merak konusu oldu.
Kayacan'ın kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte Müfit Kayacan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
Müfit Kayacan ve oğlu Oğulcan Kayacan
Oğulcan Kayacan kimdir?
Tiyatro ve dizi oyuncusu - Yönetmen yardımcısı. 15 Nisan 1989'da Antalya'da doğdu. Oyunculuğa 2008 yılında Tek Türkiye dizisiyle başladı.
2011 yılında başrol oynadığı İnsan Aldandı dizisinde Yusuf rolünü, 2021 yılı Yalancılar ve Mumları dizisinde Tamer karakterini canlandırdı.