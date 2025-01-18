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Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Ecmel Albora karakterini canlandıran Müfit Kayacan'ın hayatı merak edildi. 2 çocuk babası ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Kayacan'ın ünlü oyuncunun babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Müfit Kayacan'ın oğlu hangi oyuncu çıktı.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 10:18 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 10:18
Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Uzak Şehir dizisinde Ecmel Albora karakterini canlandıran Müfit Kayacan'ın hayatı merak edildi.

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

17 Ocak 1959 günü Antalya'nın Kaş ilçesinin Yeşilköy beldesinde köy enstitüsü öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezun olan Kayacan, 1983 yılında ilk kez rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularından olup 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlendi.

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

2012 yılında Adım Tiyatro ile sahneye koyduğu ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigâr oyunundaki "Abdi" rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu Ödülü"ne aday gösterildi.

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

OĞLU DA KENDİSİ GİBİ OYUNCU!

Evli ve iki çocuk babası Müfit Kayacan'ın ailesi de merak konusu oldu.

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Kayacan'ın kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

İşte Müfit Kayacan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Müfit Kayacan ve oğlu Oğulcan Kayacan

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Oğulcan Kayacan kimdir?

Tiyatro ve dizi oyuncusu - Yönetmen yardımcısı. 15 Nisan 1989'da Antalya'da doğdu. Oyunculuğa 2008 yılında Tek Türkiye dizisiyle başladı.

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

2011 yılında başrol oynadığı İnsan Aldandı dizisinde Yusuf rolünü, 2021 yılı Yalancılar ve Mumları dizisinde Tamer karakterini canlandırdı.

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Ozan Akbaba ve oğlu

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Mahmut Tuncer ve kızı Gizem Tuncer

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Sadri Alışık ve oğlu Kerem Alışık

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Metin Tekin ve Tarık Emir Tekin

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Tarık Akan ve oğlu Barış Zeki Üregül

Uzak Şehir’in Ecmel’i Müfit Kayacan bakın hangi oyuncunun babası çıktı! Baba-oğul olduklarını ilk kez duyan şaştı kaldı!

Sönmez Atasoy ve Fadik Sevin Atasoy