49 yaşındaki Yurdaer Okur'un hayatı merak konusu oldu. Aslen Rizeli olan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Yurdaer Okur kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Okur'un 12 yıllık eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Okur'un Yabancı Damat'ın dizisinde de rol alan yıldız oyuncuyla evli olduğu ortaya çıktı. Bakın Yurdaer Okur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...
49 yaşındaki Yurdaer Okur'un hayatı merak konusu oldu. Aslen Rizeli olan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Yurdaer Okur kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.
YURDAER OKUR KİMDİR?
Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya geldi. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nü kazanan Yurdaer Okur, üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.
1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı.