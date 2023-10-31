12 yıllık büyük aşk! Yurdaer Okur’un sır gibi sakladığı eşi meğer Yabancı Damat’ın yıldızıymış! İşte kendi gibi ünlü olan eşi...

49 yaşındaki Yurdaer Okur'un hayatı merak konusu oldu. Aslen Rizeli olan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Yurdaer Okur kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Okur'un 12 yıllık eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Okur'un Yabancı Damat'ın dizisinde de rol alan yıldız oyuncuyla evli olduğu ortaya çıktı. Bakın Yurdaer Okur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...