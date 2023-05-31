Ebru Şahin havalı pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! İlk yorum Cedi Osman’dan! “Çok güzelsin be” Hercai ile yıldızı parlamıştı...
Akın Akınözü ile başrolünü üstlendiği Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. NBA Cleveland Cavaliers takımında forma giyen eşi Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, şimdi ise Harper's Bazaar dergisine verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Şahin'in havalı pozlarına ilk yorumdan eşinden gelirken bir sosyal medya kullanıcısı "Çok güzelsin" ifadelerini kullandı. İşte Ebru Şahin'in o pozları...
31.05.2023 22:03 - Son Güncelleme: 31.05.2023 22:43
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, Akın Akınözü ile başrolünü üstlendiği Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Şahin, NBA Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman'la geçtiğimiz yaz yapılan iki ayrı düğün töreniyle dünyaevine girdi.