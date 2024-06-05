41 yıl dile kolay! Sandık Kokusu'nun Hasan'ı Uğur Yücel’in “Boşanamadık bir türlü” diyen eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Hasan karakterini canlandıran Uğur Yücel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Geçen aylarda 41 yıllık eşinin açıklamalarıyla gündeme gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Yücel'in "Boşanamadık bir türlü" diyen eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Uğur Yücel hangi oyuncuyla evliymiş...