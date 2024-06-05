41 yıl dile kolay! Sandık Kokusu'nun Hasan'ı Uğur Yücel’in “Boşanamadık bir türlü” diyen eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Hasan karakterini canlandıran Uğur Yücel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Geçen aylarda 41 yıllık eşinin açıklamalarıyla gündeme gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Yücel'in "Boşanamadık bir türlü" diyen eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Uğur Yücel hangi oyuncuyla evliymiş...
Demet Akbağ, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Necip Memili ile birlikte Sandık Kokusu dizisinde kamera karşısına geçen Uğur Yücel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
UĞUR YÜCEL KİMDİR?
1957 yılında İstanbul'da doğan Uğur Yücel, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başladı.
1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynadı.