Eşi Tolga Savacı’yı kaybetmişti! Nermin Bezmen aylar sonra konuştu: Sesini duyuyor ona cevap veriyorum

80'li yıllarda Yeşilçam'da yer aldığı yapımlarda adını duyuran Tolga Savacı'nın vefatının üstünden 8 ay geçti.
26 Şubat 2024 tarihinde Amerika'nın New Jersey eyaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın acı haberini 2015 yılında Bebek Ayşe Sultan Korusu'nda nikâh masasına oturduğu üçüncü eşi, yazar Nermin Bezmen duyurmuştu.
"YÜREĞİM KANIYOR"
Eşi Nermin Bezmen paylaşımında, "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi.. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda... Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz..." ifadelerini kullanmıştı.