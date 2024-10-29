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Eşi Tolga Savacı'yı kaybetmişti! Nermin Bezmen aylar sonra konuştu: Sesini duyuyor ona cevap veriyorum

Tolga Savacı uzun süredir yaşadığı Amerika'nın New Jersey eyaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti. 2015 yılında Tolga Savacı ile hayatını birleştiren yazar Nermin Bezmen aylar sonra duygusal itiraflarda bulundu. "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum" diyen Nermin Bezmen'in o itirafları...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 22:09 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 22:09
Eşi Tolga Savacı’yı kaybetmişti! Nermin Bezmen aylar sonra konuştu: Sesini duyuyor ona cevap veriyorum

80'li yıllarda Yeşilçam'da yer aldığı yapımlarda adını duyuran Tolga Savacı'nın vefatının üstünden 8 ay geçti.

Eşi Tolga Savacı’yı kaybetmişti! Nermin Bezmen aylar sonra konuştu: Sesini duyuyor ona cevap veriyorum

26 Şubat 2024 tarihinde Amerika'nın New Jersey eyaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın acı haberini 2015 yılında Bebek Ayşe Sultan Korusu'nda nikâh masasına oturduğu üçüncü eşi, yazar Nermin Bezmen duyurmuştu.

Eşi Tolga Savacı’yı kaybetmişti! Nermin Bezmen aylar sonra konuştu: Sesini duyuyor ona cevap veriyorum

"YÜREĞİM KANIYOR"

Eşi Nermin Bezmen paylaşımında, "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi.. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda... Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz..." ifadelerini kullanmıştı.

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