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Haberler Magazin 5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitmişti! Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! 4 yaşındaki oğulları Cem...

5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitmişti! Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! 4 yaşındaki oğulları Cem...

Son olarak Demet Özdemir'le başrolleri paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında dünyaevine girdiği Nilüfer Gürbüz ile geçen günlerde tek celsede boşandı. 5 yıllık evlilikleri 5 dakikada biten ikilinin boşanma şartları ortaya da çıktı. İkilinin 4 yaşındaki oğullarının velayeti anneye verilirken Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'den boşanma sonrası ilk paylaşım geldi. Eski eşlerin paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
09.03.2023 18:49 - Son Güncelleme: 09.03.2023 18:49
5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitmişti! Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! 4 yaşındaki oğulları Cem...

Demet Özdemir'le başrolleri paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturmuştu.

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5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitmişti! Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! 4 yaşındaki oğulları Cem...

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten geçen günlerde üzücü haber gelmiş ve Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz 5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitirmişti.

5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitmişti! Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! 4 yaşındaki oğulları Cem...

Bir oğulları da bulunan Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma şartları da ortaya çıkmıştı.

5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitmişti! Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! 4 yaşındaki oğulları Cem...

Gülsoy, çocuğunun velayetini eşine verdi ve İstanbul'daki lüks sitedeki villayı, eski eşine bıraktı.

5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitmişti! Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! 4 yaşındaki oğulları Cem...

Oyuncu, aynı zamanda eşine 70 bin TL aylık nafaka ödeyecek. Ünlü oyuncu boşanmanın ardından Arnavutköy'e yerleşti.

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