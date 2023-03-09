5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitmişti! Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! 4 yaşındaki oğulları Cem...
Son olarak Demet Özdemir'le başrolleri paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında dünyaevine girdiği Nilüfer Gürbüz ile geçen günlerde tek celsede boşandı. 5 yıllık evlilikleri 5 dakikada biten ikilinin boşanma şartları ortaya da çıktı. İkilinin 4 yaşındaki oğullarının velayeti anneye verilirken Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'den boşanma sonrası ilk paylaşım geldi. Eski eşlerin paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...
09.03.2023 18:49 - Son Güncelleme: 09.03.2023 18:49
Demet Özdemir'le başrolleri paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturmuştu.
Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten geçen günlerde üzücü haber gelmiş ve Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz 5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitirmişti.