Ece Ronay taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı! Taciz davasında karar çıktı Mehmet Ali Erbil hapis cezasına çarptırıldı
Mesajları ifşa eden Ece Ronay Bilir taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı... Son dönemde gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil hakkında savcı 2 suçtan toplamda 7 yıl 3 ay hapis istenmişti. Mehmet Ali Erbil'in yargılanması tamamlandı. Davayı karara bağlayan mahkeme ünlü sunucuya 'Tehdit' suçundan beraat, 'Hakaret' suçundan 13 bin 100 lira para cezası ve 'Cinsel taciz' suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Geçtiğimiz Ekim ayında sunucu Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay birlikte klip çekimi gerçekleştirmiş, ardından Erbil, klibinde oynadığı Ronay'a mesaj atmıştı. Genç kadınla beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı alınca Ronay'a hakaret etmişti.
TARAFLAR KARAR DURUŞMASINA GELMEDİ
İstanbul 67 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya müşteki Ece Ronay ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, sanık Mehmet Ali Erbil'in avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil 'Cinsel taciz' davasında hapis kararı çıktı
SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI
Duruşmada Cumhuriyet savcısı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarladı. Mütalaada sanık hakkında "Tiktok görüntülerini yayınlıycam" şeklinde mesaj göndererek Ronay'ı tehdit ettiği gerekçesiyle davası açılmış olsa da daha önce sosyal medyada yayınlanmış bir görüntünün tekrar yayınlanacağına ilişkin beyanın tehdit suçunun yasal unsurlarını oluşturmaması nedeniyle sanığın 'Tehdit' suçundan beraati istendi. 'Zincirleme şekilde elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlarındansa 7 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
ÜNLÜ SUNUCUNUN AVUKATINDAN BERAAT TALEBİ
Ardından savunma yapan sanık avukatı, "Müvekkilim üzerine atılı suçları işlememiştir. Cinsel taciz iddiasıyla atılan mesajları müvekkilim göndermemiştir. Bu durum tanık beyanlarıyla ispatlanmıştır. Hakaret iddiasını kabul etmemekle birlikte karşılıklı hakaret söz konusu olduğundan bu suç da ortadan kalkmaktadır" diyerek ünlü sunucunun beraatine karar verilmesini istedi.