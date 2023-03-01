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Ece Ronay taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı! Taciz davasında karar çıktı Mehmet Ali Erbil hapis cezasına çarptırıldı

Mesajları ifşa eden Ece Ronay Bilir taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı... Son dönemde gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil hakkında savcı 2 suçtan toplamda 7 yıl 3 ay hapis istenmişti. Mehmet Ali Erbil'in yargılanması tamamlandı. Davayı karara bağlayan mahkeme ünlü sunucuya 'Tehdit' suçundan beraat, 'Hakaret' suçundan 13 bin 100 lira para cezası ve 'Cinsel taciz' suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

01.03.2023 16:21 - Son Güncelleme: 01.03.2023 16:41
Ece Ronay taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı! Taciz davasında karar çıktı Mehmet Ali Erbil hapis cezasına çarptırıldı

Geçtiğimiz Ekim ayında sunucu Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay birlikte klip çekimi gerçekleştirmiş, ardından Erbil, klibinde oynadığı Ronay'a mesaj atmıştı. Genç kadınla beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı alınca Ronay'a hakaret etmişti.

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Ece Ronay taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı! Taciz davasında karar çıktı Mehmet Ali Erbil hapis cezasına çarptırıldı

Fenomenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise ünlü sunucuya 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ece Ronay taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı! Taciz davasında karar çıktı Mehmet Ali Erbil hapis cezasına çarptırıldı

TARAFLAR KARAR DURUŞMASINA GELMEDİ

İstanbul 67 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya müşteki Ece Ronay ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, sanık Mehmet Ali Erbil'in avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil 'Cinsel taciz' davasında hapis kararı çıktı

Ece Ronay taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı! Taciz davasında karar çıktı Mehmet Ali Erbil hapis cezasına çarptırıldı

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Duruşmada Cumhuriyet savcısı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarladı. Mütalaada sanık hakkında "Tiktok görüntülerini yayınlıycam" şeklinde mesaj göndererek Ronay'ı tehdit ettiği gerekçesiyle davası açılmış olsa da daha önce sosyal medyada yayınlanmış bir görüntünün tekrar yayınlanacağına ilişkin beyanın tehdit suçunun yasal unsurlarını oluşturmaması nedeniyle sanığın 'Tehdit' suçundan beraati istendi. 'Zincirleme şekilde elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlarındansa 7 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Ece Ronay taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı! Taciz davasında karar çıktı Mehmet Ali Erbil hapis cezasına çarptırıldı

ÜNLÜ SUNUCUNUN AVUKATINDAN BERAAT TALEBİ

Ardından savunma yapan sanık avukatı, "Müvekkilim üzerine atılı suçları işlememiştir. Cinsel taciz iddiasıyla atılan mesajları müvekkilim göndermemiştir. Bu durum tanık beyanlarıyla ispatlanmıştır. Hakaret iddiasını kabul etmemekle birlikte karşılıklı hakaret söz konusu olduğundan bu suç da ortadan kalkmaktadır" diyerek ünlü sunucunun beraatine karar verilmesini istedi.

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