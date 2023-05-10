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Haberler Magazin 5 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! İbrahim Çelikkol sır gibi sakladığı yeni aşkını ilk kez paylaştı! Birce Akalay ile anılıyordu...

5 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! İbrahim Çelikkol sır gibi sakladığı yeni aşkını ilk kez paylaştı! Birce Akalay ile anılıyordu...

Mihre Mutlu ile 2017 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Ali adında bir oğlu olan İbrahim Çelikkol, geçen sene mayıs ayında eşiyle tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından İbrahim Çelikkol'un adı rol arkadaşı ve sıkı dostu Birce Akalay'la anıldı. Birlikte tatile çıkan ikili iddiaları net bir dille yalanlarken Çelikkol'un Akalay'ın bir arkadaşıyla aşk yaşadığı öğrenildi. Tüm bunlar yaşanırken sessizliğini koruyan Çelikkol, kural bozdu. Ünlü oyuncu, yeni aşkıyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. İşte İbrahim Çelikkol'un sır gibi sakladığı aşkıyla yaptığı o paylaşım...

takvim.com.tr
10.05.2023 18:53 - Son Güncelleme: 10.05.2023 18:53
5 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! İbrahim Çelikkol sır gibi sakladığı yeni aşkını ilk kez paylaştı! Birce Akalay ile anılıyordu...

2017 yılında sade bir törenle evlenen İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, evliliklerinde sorun yaşadıkları iddialarıyla gündem oldu.

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5 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! İbrahim Çelikkol sır gibi sakladığı yeni aşkını ilk kez paylaştı! Birce Akalay ile anılıyordu...

İddialar hakkında açıklamada bulunmayan ikili, geçen sene Mayıs ayında ise 5 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

5 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! İbrahim Çelikkol sır gibi sakladığı yeni aşkını ilk kez paylaştı! Birce Akalay ile anılıyordu...

Boşanmanın ardından Çelikkol'un adı 'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizilerinde birlikte rol aldığı Birce Akalay ile adı aşk dedikodularına karıştı.

5 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! İbrahim Çelikkol sır gibi sakladığı yeni aşkını ilk kez paylaştı! Birce Akalay ile anılıyordu...

İkilinin birlikte tatile çıkması iddiaları güçlendirirken Akalay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.

5 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! İbrahim Çelikkol sır gibi sakladığı yeni aşkını ilk kez paylaştı! Birce Akalay ile anılıyordu...

Denizde verdiği pozları yayınlayan Akalay, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın.

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