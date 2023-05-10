3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı ortancasını paylaştı! “Müdahale edemiyorum” deyip kızı Eliz’i yayınladı! Hakan Ural’ın partneri...
Mustafa Namlı ile 7 yıl önce nikah masasına oturan ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı'nın bu evlilikten üç evladı oldu. Geçen Kasım ayında üçüncü kez annelik duygusunu yaşayan ünlü isim, sosyal medyada çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Çok konuşulan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Namlı, son olarak kızı Eliz'i yayınladı. Eliz'in son hali ağızları açık bırakırken Namlı'nın paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. İşte Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı'nın gözünden sakındığı kızı...
10.05.2023 18:24 - Son Güncelleme: 10.05.2023 18:24
Yarışmacı olarak katıldığı bir programla adını duyuran ve ardından sunuculuk yapmaya başlayan Nur Tuğba Namlı, 2015 yılında Mustafa Namlı ile nikah masasına oturdu.
Güzel haberi de Hakan Ural, şu sözlerle duyurdu: "Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir.