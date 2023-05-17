46’lık Tuğba Altıntop'un son hali olay! Rafet El Roman’ın 6 yıllık eski eşi ortalığı salladı! “8 kere imam 1 kere resmi nikahla evlendim” demişti...
1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Tuğba Altıntop, aynı yıl Rafet El Roman ile nikah massına oturdu. Bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kızı olan Altıntop, Rafet El Roman ile olaylı bir şekilde boşandı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Altıntop, geçen haftalarda "8 kere imam 1 kere resmi nikahla evlendim" açıklamasıyla gündeme geldi. 46 yaşındaki ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Altıntop'un son halini görenler hayran kaldı. İşte Tuğba Altıntop'un o paylaşımı...
17.05.2023 18:53 - Son Güncelleme: 17.05.2023 22:02
1996 Miss Turkey güzeli olan ünlü isim aynı yıl Rafet El Roman ile evlendi ve çiftin bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su adında iki kızları oldu.
Tuğba Altıntop, "Bir anda sorulunca heyecan yaptım, 8 imam 1 resmi nikahım var dedim. Sonra hesaplayınca yanlış olduğunu fark ettim. Çok fazla söylemişim doğrusu 3 imam nikahım var. Diğerleri arkadaşımdı. Yanlış hesaplamışım matematikten sınıfta kaldım" dedi.