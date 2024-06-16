Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’nun son hali ortaya çıktı! "Yıllar acımamış" Şener Şen ve İlyas Salman’ın partneri...

Kadrosunda Şener Şen, İlyas Salman, Ahmet Mekin, Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı Çiçek Abbas filminin paylaşılmayan güzeli Pembe Mutlu, yıllar sonra gündem oldu. Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncunun son hali merak edildi. Şimdilerde 69 yaşında olan Mutlu'yu görenler ise tanımakta zorlandı. Yeşilçam yıldızı için "Yıllar acımamış" yorumu yapıldı. İşte Pembe Mutlu'nun son hali...
Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi filmlerle hafızalara kazınan Pembe Mutlu, hem güzelliği hem de performansıyla bir döneme damga vurdu.
Özellikle Çiçek Abbas filmince canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu yıllar sonra gündem oldu.
Şimdilerde 69 yaşında olan Mutlu'nun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.