Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’nun son hali ortaya çıktı! "Yıllar acımamış" Şener Şen ve İlyas Salman’ın partneri...

Kadrosunda Şener Şen, İlyas Salman, Ahmet Mekin, Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı Çiçek Abbas filminin paylaşılmayan güzeli Pembe Mutlu, yıllar sonra gündem oldu. Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncunun son hali merak edildi. Şimdilerde 69 yaşında olan Mutlu'yu görenler ise tanımakta zorlandı. Yeşilçam yıldızı için "Yıllar acımamış" yorumu yapıldı. İşte Pembe Mutlu'nun son hali...