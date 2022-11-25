Seda Sayan estetik koltuğundan paylaştı görenler korktu! Yüzünü gerdirip örümcek ağı ve Fransız askısı yaptırmıştı: "Kim der 59 yaşında"
Seda Sayan estetik koltuğundan paylaştı görenler ilk başta korktu! Yüzünü ve gıdısını gerdirmiş, örümcek ağı ile Fransız askısı yaptırmıştı... Sosyal medyayı aktif kullanan Seda Sayan Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Önce Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin'den gelen kare dikkat çekti. O fotoğrafa, "Oğlundan daha gençsin" yorumları yapıldı. Ardından estetik doktorunun ofisinde yaptığı paylaşımı paylaşan Seda Sayan'ı gören takipçileri yine canlı canlı estetik operasyonu paylaşıyor diye korksa da gerçek öyle değildi... Kontrole giden 59 yaşındaki Seda Sayan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
25.11.2022 17:41 - Son Güncelleme: 25.11.2022 17:53
"KİM DER 59 YAŞINDA"
Seda Sayan estetik koltuğundan paylaştı görenler korktu! Yüzünü, gıdısını gerdirip örümcek ağı ve Fransız askısı yaptırmıştı...
Çağlar Ökten'le dünyaevine giren Seda Sayan düğün öncesi deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirmiş ve o anlarını Instagram hesabından paylaştı.