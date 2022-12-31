5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! 46 yaşındaki Zara’nın eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...
5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Gerçek adı Neşe Yılmaz olan ünlü türkücü Zara'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Adıyamanlı olan 46 yaşındaki ünlü türkücünün özellikle aşk hayatı merak edilerek "Zara'nın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü türkücünün bir dönem ünlü isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zara'nın kendisi gibi ünlü olan eski eşi kimmiş...
31.12.2022 01:45 - Son Güncelleme: 31.12.2022 01:45
Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran ve gerçek adı Neşe Yılmaz olan ünlü türkücü Zara'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Aslen Adıyamanlı olan 46 yaşındaki ünlü türkücünün özellikle aşk hayatı merak edilerek "Zara'nın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.