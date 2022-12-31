4 yıllık büyük aşk tek hamlede bitmişti! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu düğmeye bastı kaşla göz arasında kaldırdı! İhanet iddiası sonrası...
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu, partneri Mert Ramazan Demir ile samimi halleri dikkatlerden kaçmayan Afra Saraçoğlu son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldığı iddia edilen Saraçoğlu cephesinden flaş bir hamle geldi. Yazıcıoğlu cephesinden de yanıt gecikmedi.
31.12.2022 09:09 - Son Güncelleme: 31.12.2022 09:09
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.
Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılarak rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
FOTOĞRAFLARI SİLMEYE BAŞLADI
Yalı Çapkını dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile bir süredir samimi görüntüler sergileyen Afra Saraçoğlu, hayranlarının eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti.