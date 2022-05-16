5 milyon euro istiyor! Antikacıdan aldığı tablonun Salvador Dali’ye ait olduğunu iddia etti

"BEN DE GERÇEK OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Antikacı arkadaşını ziyaret ettiğini dile getiren İbrahim Solmaz, "Bu sırada kendisinde bu tabloyu fark ettim. Tabloyu getiren bir bayan arkadaştı. Kendisini tanımıyoruz. Benim de tabloya merakım olduğu için kendisinden tabloyu talep ettim, sağ olsun arkadaşım da beni kırmadı ve bana sattı.