Hakan Ural ‘üç numara’sıyla en büyük sevdasına gitti 'her zaman her sonuçta...' Sibel Can'dan olan kızı Melisa'dan yorum gecikmedi
Kariyer basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a körkütük aşık olan Hakan Ural, henüz 19 yaşındayken nikah masasına oturdu. Zerin Özer'in evinde gizlice nikah kıydığı Sibel Can ile evliliğinden Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki çocuğu olan Hakan Ural, 1999'da ünlü şarkıcıyla yollarını ayırdı. 2002 senesinde tanıştığı Ezgi Can Ural ile 2005'te dünyaevine giren Hakan Ural'ın bu evliliğinden de 'üç numara' dediği kızı Gisela dünyaya geldi. Çocuklarını birlikte büyüten Ural'ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım dikkat çekti.
Babası Selçuk Ural'ın velayetine ancak 17 yaşında geçen Hakan Ural, çocukluğunda; ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı ve su sattı. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Ural, 16 yaşına geldiğinde ise mankenlik yapmaya başladı ve ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler aldı.
Kariyer basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a körkütük aşık olan Hakan Ural, henüz 19 yaşındayken nikah masasına oturdu.
Zerin Özer'in evinde gizlice nikah kıydığı Sibel Can ile evliliğinden Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki çocuğu olan Hakan Ural, 1999'da ünlü şarkıcıyla yollarını ayırdı.
2002 senesinde tanıştığı Ezgi Can Ural ile 2005'te dünyaevine giren Hakan Ural'ın bu evliliğinden de 'üç numara' dediği kızı Gisela dünyaya geldi.
Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.