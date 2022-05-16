Pınar Altuğ manzarayı arkasına aldı 20'likleri cebinden çıkardı 'taş gibisin taş' Gögüs açıklaması sonrası Pınar Altuğ...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sporunu aksatmayan Altuğ son olarak mini şortlu pozuyla fiziğini sergiledi. Altuğ'un paylaşımına yorum yağdı.
16.05.2022 11:06 - Son Güncelleme: 16.05.2022 11:06
Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile günlük hayatlarından kesitleri hiç sakınmadan takipçileri ile paylaşan Pınar Altuğ oldukça ilgi görüyor.
Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Altuğ son olarak manzarayı arkasına alarak bir poz verdi. Mini şortuyla gençlere taş çıkaran Altuğ'a yorum yağdı.