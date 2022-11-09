5 milyon dolarlık miras bakın kime kaldı! 2015’te vefat eden Erol Büyükburç’un kızları mahkemelik olmuştu! 4 yıl sonra mahkeme kararı...

4 çocuk babası Erol Büyükburç, tüm mirasını ise tek bir kızına bıraktı. Sanatçının diğer kızları diğer kızları Özlem Derya Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Esra Şimşek de mirastan pay almak için vasiyetnamenin iptali davası açtı.