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Haberler Magazin 5 milyon dolarlık miras bakın kime kaldı! 2015’te vefat eden Erol Büyükburç’un kızları mahkemelik olmuştu! 4 yıl sonra mahkeme kararı...

5 milyon dolarlık miras bakın kime kaldı! 2015’te vefat eden Erol Büyükburç’un kızları mahkemelik olmuştu! 4 yıl sonra mahkeme kararı...

Kalp krizi nedeniyle 2015'te vefat eden 4 çocuk babası Erol Büyükburç, tüm mirasını ise tek bir kızına bıraktı. Sanatçının diğer kızları ise mirastan pay almak için vasiyetnamenin iptali davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşması görüldü. eden Erol Büyükburç'un 5 milyon dolarlık mirası bakın kime kaldı...

09.11.2022 20:48 - Son Güncelleme: 09.11.2022 20:48
5 milyon dolarlık miras bakın kime kaldı! 2015’te vefat eden Erol Büyükburç’un kızları mahkemelik olmuştu! 4 yıl sonra mahkeme kararı...

Ünlü şarkıcı eden Erol Büyükburç'un 2015 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

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5 milyon dolarlık miras bakın kime kaldı! 2015’te vefat eden Erol Büyükburç’un kızları mahkemelik olmuştu! 4 yıl sonra mahkeme kararı...

4 çocuk babası Erol Büyükburç, tüm mirasını ise tek bir kızına bıraktı. Sanatçının diğer kızları diğer kızları Özlem Derya Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Esra Şimşek de mirastan pay almak için vasiyetnamenin iptali davası açtı.

5 milyon dolarlık miras bakın kime kaldı! 2015’te vefat eden Erol Büyükburç’un kızları mahkemelik olmuştu! 4 yıl sonra mahkeme kararı...

Duruşmaya, 3 kız kardeş adına avukat Dilan Şahin, Evren Büyükburç adına ise avukat Işıl Bağatur katıldı.

5 milyon dolarlık miras bakın kime kaldı! 2015’te vefat eden Erol Büyükburç’un kızları mahkemelik olmuştu! 4 yıl sonra mahkeme kararı...

Kararını açıklayan mahkeme, üç kız kardeşin açtığı davayı haksız bularak vasiyetnamenin iptali davasını reddetti.

5 milyon dolarlık miras bakın kime kaldı! 2015’te vefat eden Erol Büyükburç’un kızları mahkemelik olmuştu! 4 yıl sonra mahkeme kararı...

Mahkeme, Erol Büyükburç'un vasiyetinin geçerli olduğunu belirtti.

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