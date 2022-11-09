5 milyon dolarlık miras bakın kime kaldı! 2015’te vefat eden Erol Büyükburç’un kızları mahkemelik olmuştu! 4 yıl sonra mahkeme kararı...
Kalp krizi nedeniyle 2015'te vefat eden 4 çocuk babası Erol Büyükburç, tüm mirasını ise tek bir kızına bıraktı. Sanatçının diğer kızları ise mirastan pay almak için vasiyetnamenin iptali davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşması görüldü. eden Erol Büyükburç'un 5 milyon dolarlık mirası bakın kime kaldı...
09.11.2022 20:48 - Son Güncelleme: 09.11.2022 20:48
4 çocuk babası Erol Büyükburç, tüm mirasını ise tek bir kızına bıraktı. Sanatçının diğer kızları diğer kızları Özlem Derya Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Esra Şimşek de mirastan pay almak için vasiyetnamenin iptali davası açtı.