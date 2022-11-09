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Haberler Magazin Arka Sokaklar’ın Mesut Güneri’siydi! Şevket Çoruh’un gözünden sakındığı kızına bakın! Annesi Günay Karacaoğlu’nun aynısı...

Arka Sokaklar’ın Mesut Güneri’siydi! Şevket Çoruh’un gözünden sakındığı kızına bakın! Annesi Günay Karacaoğlu’nun aynısı...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde yıllarca Mesut Güneri karakterini canlandıran ve geçen sezon yapıma veda eden Şevket Çoruh, 1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile evli kalmıştı. İkilinin bu evlilikten bir kız çocukları dünyaya geldi. Şevket Çoruh'un gözünden sakındığı kızı, babasının boyuna yetişti. Annesi ile benzerliği ise dikkat çekti. İşte Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları...

09.11.2022 20:21 - Son Güncelleme: 09.11.2022 20:21
Arka Sokaklar’ın Mesut Güneri’siydi! Şevket Çoruh’un gözünden sakındığı kızına bakın! Annesi Günay Karacaoğlu’nun aynısı...

Şevket Çoruh, Mesut Güneri karakterini canlandırdığı Arka Sokaklar dizisine geçen sezon veda etmişti.

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Arka Sokaklar’ın Mesut Güneri’siydi! Şevket Çoruh’un gözünden sakındığı kızına bakın! Annesi Günay Karacaoğlu’nun aynısı...

Ayrılık haberiyle günlerce konuşulan oyuncu, bu kez ilk evliliğinden olan büyük kızıyla gündem oldu.

Arka Sokaklar’ın Mesut Güneri’siydi! Şevket Çoruh’un gözünden sakındığı kızına bakın! Annesi Günay Karacaoğlu’nun aynısı...

1993-2004 yılları arasında evli kaldığı Günay Karacaoğlu'ndan bir evladı olan Şevket Çoruh'un gözünden sakındığı kızı, babasının boyuna yetişti. Annesi ile benzerliği ise dikkat çekti.

Arka Sokaklar’ın Mesut Güneri’siydi! Şevket Çoruh’un gözünden sakındığı kızına bakın! Annesi Günay Karacaoğlu’nun aynısı...

İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Arka Sokaklar’ın Mesut Güneri’siydi! Şevket Çoruh’un gözünden sakındığı kızına bakın! Annesi Günay Karacaoğlu’nun aynısı...

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