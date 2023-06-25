5 kiloyu kaşla göz arasında eritti! 28 günde iğne ipliğe döndüren Serenay Sarıkaya diyeti! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son zamanlarda hızlı bir şekilde kilo vermesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Takipçileri Sarıkaya'nın kilo verme sırrını merak ediyor. Serenay Sarıkaya, dış görünümüne önem verdiğini ve aldığı kiloları geri vermek için hemen eski beslenme düzenine döndüğünü ifade etti. Şok diyetler yerine sağlıklı bir yaşam tarzını tercih ettiğini vurgulayan güzel oyuncu su tüketimini arttırdı ve karbonhidrat ile şeker tüketimini azalttı.