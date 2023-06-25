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Haberler Magazin 5 kiloyu kaşla göz arasında eritti! 28 günde iğne ipliğe döndüren Serenay Sarıkaya diyeti! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

5 kiloyu kaşla göz arasında eritti! 28 günde iğne ipliğe döndüren Serenay Sarıkaya diyeti! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Serenay Sarıkaya çok hızlı kilo verdi. Serenay Sarıkaya'nın takipçileri, ünlü oyuncunun nasıl bu kadar hızlı kilo verdiğini oldukça merak ediyor. Serenay Sarıkaya dış görünümüne çok önem verdiğini söyledi. Aldığı kiloları geri vermek için hemen eski beslenme düzenine döndüğünü açıkladı. Şok diyetler yapmayan güzel oyuncu güzel oyuncu su tüketimini arttırıp karbonhidrat ve şekeri hayatından çıkardı.

25.06.2023 11:42 - Son Güncelleme: 25.06.2023 11:43
28 günde iğne ipliğe döndüren Serenay Sarıkaya diyeti! 5 kiloyu bir çırpıda yok etti! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son zamanlarda hızlı bir şekilde kilo vermesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Takipçileri Sarıkaya'nın kilo verme sırrını merak ediyor. Serenay Sarıkaya, dış görünümüne önem verdiğini ve aldığı kiloları geri vermek için hemen eski beslenme düzenine döndüğünü ifade etti. Şok diyetler yerine sağlıklı bir yaşam tarzını tercih ettiğini vurgulayan güzel oyuncu su tüketimini arttırdı ve karbonhidrat ile şeker tüketimini azalttı.

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28 günde iğne ipliğe döndüren Serenay Sarıkaya diyeti! 5 kiloyu bir çırpıda yok etti! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, son zamanların yükselen trendleriyle formunu koruyor.

28 günde iğne ipliğe döndüren Serenay Sarıkaya diyeti! 5 kiloyu bir çırpıda yok etti! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Serenay Sarıkaya, 90 dakika boyunca 26 seri yoga hareketi yapıyor. Bu sırada hem kilo veriyor hem de toksinlerini atıyor.

28 günde iğne ipliğe döndüren Serenay Sarıkaya diyeti! 5 kiloyu bir çırpıda yok etti! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Serenay Sarıkaya kasları şüphesiz ki onu bir defa dahi olsa gören herkesin dikkatini çekiyor.

28 günde iğne ipliğe döndüren Serenay Sarıkaya diyeti! 5 kiloyu bir çırpıda yok etti! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Güzel oyuncu, spora fazlasıyla önem veriyor ve düzenli olarak pilates ve yürüyüş yapıyor.

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