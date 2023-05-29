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Haberler Magazin 5 günde 2 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek bir formülle 36 bedene düştü! İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın yolu

5 günde 2 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek bir formülle 36 bedene düştü! İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın yolu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın zayıflama sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllardır formunu koruumayı başaran Sam, sırrını açıkladı. "20'lerim ve 30'larım sıkıntılı geçti. 40'lardan sonra kendimle barıştım ve nasıl biri olduğumu anladım. Bir daha o sallantılı yıllara gitmek istemiyorum. O yıllarda düşe kalka yoruldum ama enerjim hiç kaybolmadı. İhtiyarlamamanın formülü de işte bu!" diyen 49 yaşındaki ünlü isim yağlarından kurtulma formülünü de paylaştı.

takvim.com.tr
29.05.2023 21:47 - Son Güncelleme: 29.05.2023 21:47
5 günde 2 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek bir formülle 36 bedene düştü! İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın yolu

Şevval Sam'ın 49 yaşında fit görünüşünün sırrı açığa çıktı. Fazla kilolardan sakınmak için meğer yıllardır bu formülü uyguluyormuş! 36 bedende kalmak için bu yaşına kadar beslenme alışkanlıklarına dikkat eden Şevval Sam hem gençlik iksirini hem de zayıf kalma formülünü bulmuş! Önce şarkıcılığı ile tanınan sonra da oyunculuğu ile izleyenlerin gönlüne taht kuran Şevval Sam "Spor falan yapamıyorum'' dedi. Gelin bakalım sırrı neymiş...

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5 günde 2 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek bir formülle 36 bedene düştü! İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın yolu

Şevval Sam'ın son hali bir daha baktırtıyor.

5 günde 2 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek bir formülle 36 bedene düştü! İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın yolu

İncecik kalan Sam, sırrını açıkladı.

5 günde 2 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek bir formülle 36 bedene düştü! İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın yolu

"20'LERİM VE 30'LARIM SIKINTILI GEÇTİ"

Sam, "20'lerim ve 30'larım sıkıntılı geçti. 40'lardan sonra kendimle barıştım ve nasıl biri olduğumu anladım. Bir daha o sallantılı yıllara gitmek istemiyorum. O yıllarda düşe kalka yoruldum ama enerjim hiç kaybolmadı. İhtiyarlamamanın formülü de işte bu!" ifadelerini kullandı.

5 günde 2 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek bir formülle 36 bedene düştü! İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın yolu

"22 YILDIR ET VE TAVUK YEMİYORUM"

Beslenme rutiniyle ilgili de konuşan ünlü isim, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum. 22 yıldır et ve tavuk bırakmam da beslenmemde etkili." dedi.

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