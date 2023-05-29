5 günde 2 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek bir formülle 36 bedene düştü! İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın yolu
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın zayıflama sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllardır formunu koruumayı başaran Sam, sırrını açıkladı. "20'lerim ve 30'larım sıkıntılı geçti. 40'lardan sonra kendimle barıştım ve nasıl biri olduğumu anladım. Bir daha o sallantılı yıllara gitmek istemiyorum. O yıllarda düşe kalka yoruldum ama enerjim hiç kaybolmadı. İhtiyarlamamanın formülü de işte bu!" diyen 49 yaşındaki ünlü isim yağlarından kurtulma formülünü de paylaştı.
Şevval Sam'ın 49 yaşında fit görünüşünün sırrı açığa çıktı. Fazla kilolardan sakınmak için meğer yıllardır bu formülü uyguluyormuş! 36 bedende kalmak için bu yaşına kadar beslenme alışkanlıklarına dikkat eden Şevval Sam hem gençlik iksirini hem de zayıf kalma formülünü bulmuş! Önce şarkıcılığı ile tanınan sonra da oyunculuğu ile izleyenlerin gönlüne taht kuran Şevval Sam "Spor falan yapamıyorum'' dedi. Gelin bakalım sırrı neymiş...
"20'LERİM VE 30'LARIM SIKINTILI GEÇTİ"
Sam, "20'lerim ve 30'larım sıkıntılı geçti. 40'lardan sonra kendimle barıştım ve nasıl biri olduğumu anladım. Bir daha o sallantılı yıllara gitmek istemiyorum. O yıllarda düşe kalka yoruldum ama enerjim hiç kaybolmadı. İhtiyarlamamanın formülü de işte bu!" ifadelerini kullandı.