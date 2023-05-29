5 günde 2 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek bir formülle 36 bedene düştü! İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın yolu

"20'LERİM VE 30'LARIM SIKINTILI GEÇTİ"

Sam, "20'lerim ve 30'larım sıkıntılı geçti. 40'lardan sonra kendimle barıştım ve nasıl biri olduğumu anladım. Bir daha o sallantılı yıllara gitmek istemiyorum. O yıllarda düşe kalka yoruldum ama enerjim hiç kaybolmadı. İhtiyarlamamanın formülü de işte bu!" ifadelerini kullandı.