68 yaşındaki Nur Sürer'in 13 yıllık eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aile’nin Hülya Soykan’ı meğer...
Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Aile dizisinde Hülya Soykan karakterini canlandıran Nur Sürer'in hayatı merak edildi. 68 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Aslen Bursa'lı olan Sürer'in 13 yıl Yeşilçam yıldızıyla evli kaldığını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nur Sürer'in oğlunun babası hangi Yeşilçam yıldızıymış...
29.05.2023 22:28 - Son Güncelleme: 29.05.2023 22:28
68 yaşındaki oyuncunun aşk hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.