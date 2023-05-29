68 yaşındaki Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aile’nin Hülya Soykan’ı meğer...

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı.