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Haberler Magazin 68 yaşındaki Nur Sürer'in 13 yıllık eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aile’nin Hülya Soykan’ı meğer...

68 yaşındaki Nur Sürer'in 13 yıllık eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aile’nin Hülya Soykan’ı meğer...

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Aile dizisinde Hülya Soykan karakterini canlandıran Nur Sürer'in hayatı merak edildi. 68 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Aslen Bursa'lı olan Sürer'in 13 yıl Yeşilçam yıldızıyla evli kaldığını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nur Sürer'in oğlunun babası hangi Yeşilçam yıldızıymış...

takvim.com.tr
29.05.2023 22:28 - Son Güncelleme: 29.05.2023 22:28
68 yaşındaki Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aile’nin Hülya Soykan’ı meğer...

Aile dizisinde Hülya Soykan karakterini canlandıran Nur Sürer'in hayatı merak edildi.

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68 yaşındaki Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aile’nin Hülya Soykan’ı meğer...

NUR SÜRER KİMDİR?
1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesinde tamamladı.

68 yaşındaki Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aile’nin Hülya Soykan’ı meğer...

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı.

68 yaşındaki Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aile’nin Hülya Soykan’ı meğer...

68 yaşındaki oyuncunun aşk hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

68 yaşındaki Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! Aile’nin Hülya Soykan’ı meğer...

Sürer'in 13 yıl Yeşilçam yıldızıyla evli kaldığını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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