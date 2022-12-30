İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! Şafak Sezer müdahale etti! Annesine benzettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses İbo Show'a katılınca...
İbo Show yılbaşı özel programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan İbrahim Tatlıses'in duygusal anları sosyal medyaya damga vurdu. Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, İrem Derici, Sinan Akçıl, Latif Doğan ve Dilan Çıtak Tatlıses'in konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına boğuldu. Kızını annesine benzettiği için gözyaşı döken ünlü şarkıcıya, Şafak Sezer müdahale ederken o anlar kısa sürede gündem oldu. Öte yandan programla gündeme gelen Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi de merak edildi. Genç şarkıcının annesini görenler ise hayran kaldı. İşte detaylar...
30.12.2022 21:57 - Son Güncelleme: 30.12.2022 22:29
İbo Show yılbaşı özel programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan İbrahim Tatlıses, tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte gündem oldu.
Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, İrem Derici, Sinan Akçıl, Latif Doğan gibi ünlü isimler yer aldığı programın tanıtımında yaşanan duygusal anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.
İbrahim Tatlıses'in annesi ile olan fotoğrafının ekranlara yansıması üzerine duygulanan Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'ı annesine benzetti.
Kızına "Anama çok benziyorsun" diyen usta şarkıcı gözyaşlarına hakim olamazken duruma Şafak Sezer el attı.