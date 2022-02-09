5 aylık hamile olan Sinem Kobal son haliyle sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşine bakın ortalığı yıktı geçti
5 aylık hamile olan Sinem Kobal son haliyle sosyal medyayı salladı! Şimdilerde atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, 6 yıl önce meslektaşı Sinem Kobal ile nikah masasına oturmuştu. 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alan oyuncu çift, geçen aylarda da ikinci kez bebek heyecanı yaşadıklarını duyurmuştu. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Sinem Kobal ise son halini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. En doğal haliyle poz veren Kobal, bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan son hali...
09.02.2022 18:33
- Son Güncelleme: 09.02.2022 18:33
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çift, 2020 yılında ise Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen aylarda da ikinci bebek sürpriziyle hayranlarını sevindirmişti.